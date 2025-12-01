Agrigento

Ad Agrigento la presentazione del calendEsercito, il generale Principe: “vogliamo portare alla mente i valori della Repubblica”

Il tema scelta del calendario è "Lo Giuro!"

“Lo giuro” è il tema del calendEsercito 2026. La presentazione del calendario si è svolta nella splendida cornice del Teatro Pirandello di Agrigento, alla presenza del comandante militare dell’esercito in Sicilia, generale di brigata, Francesco Principe, del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, i vertici della Fondazione2025, le autorità militari, civili e religiosi. e degli studenti del Liceo Empedocle e dell’istituto alberghiero Nicolò Gallo.

Il CalendEsercito 2026 racconta i valori fondamentali dell’Esercito – Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà – attraverso un incontro vivo tra immagini e parole. Le illustrazioni, realizzate a mano, raffigurano la dimensione etica, storica e spirituale dell’essere militare. I testi sono stati scritti dagli allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito e offrono la prospettiva sul significato del giuramento delle nuove generazioni, un racconto che mette in evidenza i principi che guidano gli uomini e le donne che servono l’Italia con coraggio, responsabilità e passione.

“Vogliamo portare alla mente i valori della Repubblica. Il tema prescelto, “Lo giuro!” richiama idealmente l’80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate. Un gesto potente e sempre attuale: un impegno profondo che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia”, dice il generale di Brigata Francesco Principe. “La scelta di Agrigento, non solo per rendere omaggio alla Capitale della cultura, ma proprio per testimoniare la nostra presenza del Sud del Sicilia e vogliamo farci conoscere e coinvolgere più giovani”, ha concluso il comandante dell’Esercito in Sicilia.

A conclusione della cerimonia il primo cittadino Franco Miccichè ha voluto omaggiare con una targa il generale di Brigata Francesco Principe e il Sergente Maggiore Adorno. A moderare l’evento la giornalista Elvira Terranova.

