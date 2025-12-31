Agrigento
Ad Agrigento primo ferito da petardi, uomo in ospedale
L'uomo ha riportato gravi ferite alla faccia
Mancano poche ore alla fine dell’anno, ad Agrigento si registra già il primo ferito per l’esplosione di petardi. È accaduto nella serata di ieri nel quartiere di Villaseta dove un uomo ha riportato grave ferite alla faccia a causa dell’esplosione di un “botto” che stava cercando di lanciare.
L’uomo è stato portato prima all’ospedale di Agrigento e poi trasferito d’urgenza all’Ospedale Villa Sofia di Palermo presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Plastica Ricostruttiva; non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avvitato le indagini per ricostruire l’accaduto.
