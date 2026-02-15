LA FRANA DI NISCEMI

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

L’operazione, voluta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stata recuperata la croce di Niscemi, crollata a seguito della frana che ha colpito l’area. L’operazione, voluta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, è stata condotta dalle squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato, con i Vigili del Fuoco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

