La Banda “Giuseppe Lentini” di Favara porta il Carnevale in Pediatria al San Giovanni di Dio

La Banda Musicale “Giuseppe Lentini” di Favara ha portato il calore e l’allegria del Carnevale tra i corridoi del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’iniziativa, volta a regalare un momento di sollievo e spensieratezza ai piccoli degenti, è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Direttore Sanitario, Dott. Vincenzo Asaro, e del Primario del reparto, Dott. Gramaglia.

​L’evento, coordinato con successo attraverso i referenti ospedalieri, ha visto i musicisti eseguire un repertorio vivace di brani carnevaleschi, trasformando l’ambiente clinico in un luogo di festa. Un ringraziamento speciale va alla generosità della Pasticceria Delice di Favara, che ha voluto allietare i bambini donando i dolci tipici del Carnevale, aggiungendo un tocco di dolcezza e convivialità alla giornata. ​L’obiettivo principale è stato quello di rendere meno gravose le giornate di ricovero, offrendo ai bambini e alle loro famiglie un’occasione di normalità attraverso il potere terapeutico della musica e la benevolenza del territorio.

​”Poter contribuire al benessere psicologico dei piccoli pazienti è per noi una missione preziosa”, hanno dichiarato i rappresentanti della banda, ringraziando la dirigenza medica e i partner privati per aver accolto con entusiasmo questa opportunità di solidarietà in un giorno così speciale.