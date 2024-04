Ad Agrigento uno “Spazio Civico di Comunità”

Anche Agrigento avrà uno “Spazio Civico di Comunità”. Il progetto, che è stato presentato sabato scorso, presso il Centro Polisportivo del Villaggio Peruzzo, è promosso dal Ministero dello Sport attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili in collaborazione con Sport e Salute S.p.A..

Alla conferenza stampa erano presenti, fra gli altri, il sindaco del Comune di Agrigento, Franco Miccichè, il referente per la Sicilia della società Sport e Salute, Emanuele Basile, e il Presidente dell’A.S.D. Libertas 2000, Stefano Spampinato.

Lo Spazio Civico di Comunità, che si svolgerà presso il Centro Polisportivo del Villaggio Peruzzo, prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di un luogo per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco. Tutte le attività saranno seguite da istruttori qualificati e da professionisti messi a disposizione dai partner che hanno aderito al progetto: il Comune di Agrigento, il Dipartimento di Scienze Psicologiche dell’esercizio fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, il Liceo Scientifico Leonardo, Savatteri s.r.l.s., l’Euroform, il WWF Sicilia Area mediterranea, l’Associazione Festivalle, la Cooperativa Sociale Demetra, l’A.S.D. Free Sport Agrigento, la Cooperativa Sociale di Comunità Rete a Colori, le Attività Sportive Confederate, il Panathlon International Club di Agrigento.

Il progetto, che durerà due anni, sarà aperto a tutti i giovani dai 14 ai 34 anni, che potranno scegliere di partecipare sia alle attività sportive previste – Calcio, Vela, Tennis, Volley, Danza Sportiva, Basket, Tennis tavolo, Biliardo Sportivo – sia alle attività Extra sportive – Laboratorio Culturale e Musicale, Laboratorio

Ambientale, Corsi di Formazione, Visite Culturali, Corsi di Sensibilizzazione sportiva, Sportello di Ascolto. Tutte le attività saranno completamente gratuite.

Spazi Civici di Comunità è l’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. È una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni, che arriva anche nel nostro territorio di Agrigento, grazie all’avvio dello “Spazio civico di comunità”.

“Il progetto “Spazi civici di comunità” è sviluppato in tutta Italia dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con noi – spiega il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma -. Ha non solo l’obiettivo di creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili, ma anche quello di costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori. Inoltre, attraverso questi “Spazi civici” – continua il Presidente Mezzaroma – si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile”.

“Lo Spazio Civico di Comunità, di cui il Comune di Agrigento è partner istituzionale – dichiara il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè – è un progetto che intende focalizzare, valorizzare e incrementare il ruolo soprattutto pedagogico e formativo della pratica sportiva. Rendere il tessuto urbano ricco di spazi di aggregazione e di esercizio di diverse discipline sportive rappresenta non solo il diffondersi di uno stile di vita sano ma anche un investimento di rilievo nel territorio, destinato a produrre frutti di educazione civica, tra valori come il rispetto, la lealtà, la resilienza, la tolleranza e il concetto del lavoro di squadra, oltre ogni tipo di barriera. Il sostegno da parte nostra a tali iniziative assume quindi il carattere di un vero e proprio investimento generazionale, una scommessa e una garanzia per il futuro, contro ogni forma di devianza giovanile”.