Addio al maestro Gigi Finestrella: rimangono le strofe di Nicuzza

La Sicilia, e Agrigento perde una delle sue voci più autentiche. È morto Gigi Finestrella, musicista raffinato, talentuoso, che insieme a Gian Campione e a Franco Li Causi, ha reso celebre in tutto il mondo la musica siciliana. Nella mente e nel cuore di ognuno di noi rimaranno le strofe di Nicuzza, canzone composta dal padre Franco in onore alla moglie.

“Iniziammo a collaborare tanti anni fa, quando insieme al professore Ettore Franzini componemmo i testi di alcuni brani di cui lui compose ovviamente le musiche. Oggi mi piace immaginarli tutti insieme, a suonare quelle note dolcissime. Addio Gigi”, così lo ricorda Maria Grazia Brandara sindaco di Naro.

Tanti gli attestati di cordoglio per Finistrella.

“Oggi Fontanelle vive un momento di profondo lutto per la perdita di un caro amico e artista, che nel nostro quartiere si è sempre distinto per la sensibilità e l’amore per la sua terra. Sempre disponibile a partecipare e collaborare negli eventi di quartiere, oggi ci lascia un grande artista agrigentino, apprezzato in tutto il mondo per la sua musica siciliana e per il suo raffinato talento. Grazie per tutto Gigi, ti ricorderemo sempre sorridente tra le vie di Fontanelle. “Questo il messaggio di cordoglio del comitato di quartiere Fontanelle Insieme.

Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della redazione Grandangolo Agrigento.