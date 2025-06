Mafia, chiesti 12 anni di carcere per i figli dell’autista di Messina Denaro

Dodici anni di carcere ciascuno sono stati invocati dal pm della Dda di Palermo Bruno Brucoli per i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, di Campobello di Mazara (Trapani), processati davanti il Tribunale di Marsala in quanto ritenuti tra i fiancheggiatori di Cosa nostra che avrebbero favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. I due fratelli sono figli di Giovanni Luppino, l’uomo che accompagnava in auto il capomafia di Castelvetrano il 16 gennaio 2023, quando fu catturato davanti alla clinica La Maddalena di Palermo.

Il 13 marzo 2024, il gup di Palermo Cristina Lo Bue ha condannato Giovanni Luppino con rito abbreviato a nove anni e due mesi di carcere per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena, non riconoscendo, però, l’accusa di associazione mafiosa perché non sufficientemente provata. Anche Antonino e Vincenzo Luppino sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, i due figli di Giovanni Luppino avrebbero “contribuito con le loro condotte al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore”.