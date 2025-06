Manovrina approvata dall’Ars, 5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Agrigento

L’Ars ha approvato la manovrina da 50 milioni di euro. In poco più di tre ore Sala d’Ercole ha esaminato e approvato il ddl Variazioni di bilancio. Presente per tutta la durata della seduta il governatore Renato Schifani, accompagnato dagli assessori Edy Tamajo, Daniela Faraoni, Alessandro Dagnino, Alessandro Arico’, Giusi Savarino, Elvira Amata, Salvatore Barbagallo, Mimmo Turano, Francesco Paolo Scarpinato, Andrea Messina, Nuccia Albano e Francesco Colianni.

Clima di dialogo tra Esecutivo e opposizione. Pd e M5s hanno ritirato numerosi emendamenti soppressivi al testo, ricevendo in cambio l’accoglimento di diverse osservazioni rispetto al testo base. L’esito del voto, letto in aula dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, è stato di 44 voti favorevoli e 19 astenuti.

Si tratta del testo base proposto dal governo Schifani e che non ha trovato alcun ostacolo, grazie anche al dialogo con le opposizioni che hanno condiviso la norma di contrasto alla povertà e agli interventi contro la crisi idrica. Sul sostegno ai più deboli è stato approvato un emendamento governativo che finanzia per un ulteriore milione di euro la legge 18 del 2024 sul reddito di povertà per estendere i benefici ad altre 500 famiglie, proposta questa che era stata fatta dal capogruppo del Pd Michele Catanzaro. Grazie al clima di collaborazione, il governo ha ritirato la norma anti-dazi rinviandola a successi provvedimenti anche alla luce dello stallo nelle trattative tra Usa e Ue, convogliando le risorse su un emendamento, sostenuto anche dalle opposizioni, che destina in totale 5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Agrigento e Ragusa per aiutare i lavoratori che da quattro mesi non percepiscono gli stipendi per una serie di contenziosi degli enti, questo in attesa che arrivi in aula la riforma complessiva del settore.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione della norma da parte del Parlamento regionale che prevede 5 milioni di euro per contrastare l’indigenza e l’emergenza finanziaria – dice il deputato di Fi Marco Intravaia – Bene ha fatto il governo Schifani a promuovere questo provvedimento legislativo per supportare l’importante servizio dei banchi alimentari. Per il governo e questa maggioranza l’aiuto alle fasce indigenti è una priorità, per dare serenità alle famiglie più fragili e sostenere i consumi”