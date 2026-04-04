Agrigento

Aggredisce e insulta la moglie, denunciato operaio cinquantenne 

La donna, anche lei cinquantenne, è stata medicata dal personale sanitario mentre l’operaio è stato identificato e denunciato

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

Un operaio cinquantenne di Agrigento è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia a margine di una lite domestica con la moglie. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto una discussione con la moglie e, dopo averla insultata, sarebbe passato alle vie di fatto mettendole le mani addosso.

Qualcuno dei residenti, forse dopo aver sentito le urla, ha chiamato il numero unico di emergenza con le forze dell’ordine che sono arrivate immediatamente sul posto. La donna, anche lei cinquantenne, è stata medicata dal personale sanitario mentre l’operaio è stato identificato e denunciato per maltrattamenti in famiglia. 

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