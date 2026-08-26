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Si spaccia per carabiniere per rubare soldi, condannato truffatore empedoclino 

L’uomo, con alle spalle diverse vicende giudiziarie per truffa, in almeno cinque occasioni si sarebbe spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine per rubare denaro ad ignari malcapitati

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a tre anni e sette mesi di reclusione nei confronti di Salvatore Tuttolomondo, 42 anni, di Porto Empedocle. L’uomo, con alle spalle diverse vicende giudiziarie per truffa, in almeno cinque occasioni si sarebbe spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine per rubare denaro ad ignari malcapitati.

La vicenda risale all’estate 2020. In una occasione si qualificò come carabiniere e, invitando la vittima in un androne per un controllo, gli portò via il portafogli con all’interno 200 euro. In un altro episodio simulò un posto di blocco e rubò 250 euro ad un automobilista. E ancora: un’altra volta finse di essere un militare della Guardia di finanza e rubò il portafogli lasciato sul sedile posteriore di un’auto. 

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