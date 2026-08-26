Sicilia

Caldo record in Sicilia, temperature oltre i 40 gradi nell’Agrigentino 

La rimonta africana partirà con la Sicilia. Temperature fino a 40º anche ad Agrigento. Ad Aragona oggi segnati 42.3 gradi

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Torna l’Anticiclone a matrice nord africana con il risultato che fine agosto segnerà valori termici fino a 8/10°C oltre le medie in alcune regioni del centrosud. Andrà meglio nel Nord-Ovest dove le massime si attesteranno intorno ai 30°C. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “La nuova ondata di calore colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l’Emilia Romagna” commenta. La rimonta africana partirà con la Sicilia: mercoledì la città più calda sarà Caltanissetta con 40°C, seguita da Oristano (39°C) e dai 37°C diffusi tra Agrigento, Enna e Ragusa. Giovedì Caltanissetta salirà a 41°C e Oristano a 40°C, mentre in Calabria la colonnina di mercurio segnerà 39°C a Cosenza e Reggio Calabria. Non andrà meglio nelle zone interne collinari tanto che a Isernia sono previsti 38°C nonostante i suoi 400 metri di quota. Venerdì sarà la giornata peggiore: Foggia toccherà i 42°C, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria si assesteranno sui 41°C, Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C.

Caltanissetta ed Enna sono le località che hanno raggiunto oggi i valori più elevati di temperatura in Sicilia, con 42,7 gradi, secondo i dati forniti della rete di stazioni del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias). Subito dietro c’è Aragona, nell’Agrigentino, con 42,3 gradi. Sopra i 41 gradi anche diverse località dell’Agrigentino, del Nisseno e dell’Ennese. Il caldo intenso interessa anche il resto della Sicilia, seppure con valori generalmente più contenuti lungo le coste. Nel Trapanese le massime hanno superato in alcuni punti i 40 gradi, così come nel Palermitano. Più basse le temperature lungo le coste orientali e nel Messinese, dove i valori si sono assestati prevalentemente tra i 32 e i 38 gradi. A Palermo il termometro segna 33,5 gradi, a Catania 34, 5 , a Messina 34 e a Trapani Fulgatore 38,3 gradi 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

In fiamme palazzina disabitata a Porto Empedocle, vigili del fuoco in azione
Agrigento

“Aggredisce la compagna e la costringe a stare in casa”, al vaglio la posizione di un 35enne
Apertura

Incendio in magazzino a Grotte, evacuate abitazioni
di Giuseppe Castaldo

Pensionata travolta e uccisa da un’auto in corsa a Favara, 31enne chiede di patteggiare 
Apertura

Vìola i domiciliari per due volte in tre giorni, arrestato 36enne favarese 
banner italpress istituzionale banner italpress tv