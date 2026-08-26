Cura della pelle post estate: i consigli del dermatologo Carmelo Sgarito

L’estate è ormai agli sgoccioli e, dopo mesi di sole e temperature elevate, è tempo di chiedersi come rimediare ai danni provocati alla pelle. Per capire quali sono i rischi e quali i trattamenti più efficaci, ne abbiamo parlato con il dermatologo Carmelo Sgarito al quale abbiamo posto 3 domande fondamentali:

Come rimediare ai danni del sole dopo l’estate e quali trattamenti scegliere per viso, corpo e capelli?

“Intanto è bene che il paziente torni allo studio specialistico del dermatologo per fare una revisione della pelle e valutare l’impatto dell’esposizione solare, analizzando le lesioni e le alterazioni cutanee che meritano attenzione.Per quanto riguarda i trattamenti post-sole, l’obiettivo principale è ripristinare la pelle per renderla meno disidratata, meno macchiata e meno anelastica. Per il corpo sono sufficienti i prodotti emollienti; per il viso va fatto uno studio più approfondito, poiché le condizioni variano molto in base a fototipo, età e tipologia di pelle.

La pelle del viso è il distretto più delicato: avendo pochissimo tessuto adiposo di supporto, è molto esposta al foto-invecchiamento. Qui si mettono in campo soluzioni personalizzate: dai sieri serali a base di acido ialuronico, fino a trattamenti ambulatoriali di biostimolazione per dare una spinta alla pelle affinché riprenda a produrre autonomamente fibre di collagene ed elastiche. Nel caso di discromie o macchie, si può ricorrere a trattamenti schiarenti come peeling chimici o laser.

Inoltre, per quanto riguarda una pelle acneica, in quasi 25 anni di professione posso affermare che la gran parte dei pazienti che rivedo in autunno presenta una condizione notevolmente migliorata.

Lo stesso vale per i capelli: il sole danneggia la loro struttura ed è per questo che in autunno assistiamo spesso a una sofferenza capillare con caduta precoce, dove occorre un reintegro di sostanze nutritive tramite integratori o trattamenti di rivitalizzazione in studio.”

2 . Quali controlli occorre fare dopo i mesi estivi per prevenire i tumori della pelle?

“È fondamentale sottoporsi a uno screening dermatologico. Se un neo o una macchia ha cambiato colore o forma dopo tre mesi di esposizione, l’attenzione deve alzarsi. Attraverso l’esame clinico e la dermatoscopia, lo specialista è in grado di distinguere le lesioni innocue da quelle a rischio che richiedono la rimozione.Molte persone derubricano alcune lesioni a semplici macchie, quando invece potrebbe trattarsi di nevi con evoluzione maligna. Ci vorrebbe un’azione congiunta tra le ASP e i medici di base per sollecitare questi controlli, considerato l’aumento esponenziale dell’incidenza dei tumori cutanei.”

3 . Quali sono i consigli pratici da seguire a casa e gli errori da evitare nella skincare quotidiana? “Per chi durante l’estate ha fatto lavaggi molto frequenti, un ottimo consiglio è sostituire il classico bagnoschiuma con un olio bagno, utile per reintegrare i lipidi e la vitamina E. Inoltre, su indicazione medica, si può valutare un’integrazione per via orale di vitamina E, collagene o acido ialuronico.

L’aspetto fondamentale è non fare mai di testa propria né seguire mode o consigli trovati sui social: ciò che funziona per una persona può rivelarsi dannoso per un’altra. La terapia, che sia clinica o estetica, deve sempre essere personalizzata in base a fototipo, età e caratteristiche individuali. Molti pazienti prenotano una visita per un inestetismo e durante il controllo emerge una lesione che va approfondita o asportata: ecco perché la prevenzione e il controllo specialistico restano lo strumento più efficace a nostra disposizione.”