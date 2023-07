Agricoltura, Coldiretti Agrigento: “al via all’utilizzo dell’acqua del lago Arancio”

“Grazie alle lettere al Prefetto, interventi verso il consorzio di bonifica e una mobilitazione continua di Coldiretti Agrigento da domani l’acqua del lago Arancio che serve una vastissima zona produttiva che abbraccia anche la provincia di Trapani, potrà essere utilizzata. Dovrebbe così chiudersi una vicenda che ha allarmato gli agricoltori costretti a non poter irrigare a causa di un’alga proliferata da settimane. Il via libera arriverà domani dall’Asp, così come emerso dalla riunione convocata dall’assessore all’energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Giovanni Di Mauro con tutti i soggetti della vicenda e ciò permetterà un respiro di sollievo visto che mai il caldo aveva stressato così tanto le piante e provocato l’aumento dei costi energetici alle aziende per il pompaggio dell’acqua dai pozzi, laddove esistenti. In questo momento – sottolinea Coldiretti Agrigento – non c’è una sola coltura che non soffra con un fabbisogno d’acqua triplicato. Le irrigazioni devono anche avvenire di notte quando l’acqua non evapora.”