Agrigento, 1 milione di euro per la rigenerazione del centro storico

Un altro milione di euro per la rigenerazione del centro storico di Agrigento. È quanto comunica l’assessore ai lavori pubblici l’ing. Gerlando Principato. «L’amministrazione comunale – spiega Principato – ha deciso di utilizzare la somma per diversi interventi da realizzare in centro storico: la riqualificazione della scalinata San Francesco (vicino al liceo classico), la rigenerazione e riqualificazione della piazzetta San Giuseppe e altri interventi che miglioreranno l’arredo urbano di altre aree della città antica, compreso il ripristino e la manutenzione straordinaria delle ringhiere, delle caditoie e dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, oltre interventi di ripristino asfalti ».

«Stiamo mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale – afferma il sindaco Francesco Miccichè – la nostra attenzione verso il centro storico continua. L’assiduo lavoro dell’assessore Principato, e de agli uffici tecnici comunali ha permesso di intercettare diversi ed importanti finanziamenti. Penso alla rigenerazione urbana del quartiere Santa Croce (10 milioni di euro), al recupero di 35 alloggi di proprietà del comune di Agrigento (4,9 milioni di euro) o all’utilizzo delle somme degli enti locali (1 milione di euro) con i lavori, ancora in corso, in via Gioeni, Porta di ponte, via neve, via bac bac e il recupero conservativo del prospetto principale del palazzo di città. Sono dei piccoli segnali di ripresa della bellezza della nostra città».