Agrigento 2025, Firetto: “Una bella ribalta nazionale “

“E’ una bella ribalta non solo nazionale che speriamo porti delle cose utili per noi, per la città in termini di flussi turistici, in termini di buona immagine all’esterno perchè ormai le città vivono di marketing e quindi bisogna saper fare bene marketing”. Queste le parole di Calogero Firetto, attuale consigliere comunale di Agrigento ed ex Sindaco della città dei Templi. Era il 2020 quando Agrigento con Lillo Firetto sindaco si presentò per partecipare a Capitale della cultura, ma fu penalizzata dal fatto che l’anno prima un’altra città del meridione, Palermo avesse vinto il prestigioso premio. “Oggi è una grande emozione, abbiamo qualche anno fa iniziato questo percorso, e arrivammo fino alla fine, e oggi dimostriamo che siamo una città che ha tanto da far vedere”, ha concluso l’ex sindaco Firetto.