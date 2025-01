Agrigento 2025, Miccichè: “posteggi rintracciati alla zona industriale”

Fremono i preparativi per l’arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma sabato 18 gennaio presso il Teatro Pirandello, per la cerimonia ufficiale di apertura di Agrigento Città Capitale della Cultura 2025. Durante tutto l’anno ci saranno tanti spettacoli, workshop, incontri, itinerari, arte, performance, che accompagneranno i visitatori verso nuovi approdi per riscoprire l’essenza delle

relazioni fra il “Sé, l’altro e la natura” ispirati della bellezza unica del territorio agrigentino.

Si stima un gran flusso di turisti che arriveranno in città, ed è per questo che tutta la macchina organizzativa deve essere preparata per fronteggiare tutte le criticità. Si sta lavorando per cercare parcheggi, nota dolente della città, con un parcheggio, il pluriapiano di Piazzale Rosselli incompleto, che certamente avrebbe dato una boccata d’ossigeno per smaltire il traffico ed evitare le soste selvagge.

“Abbiamo completato i sopralluoghi e stiamo cercando di rintracciare dei parcheggi nelle zone periferiche della città e li abbiamo trovati nella zona industriale di Aragona con ampi spazi già adibiti a parcheggio e altri che li andremo a creare con un servizio di navetta”, ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè intervistato da Salvo Toscano per il TgR.