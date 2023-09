Agrigento, 24enne travolta da auto sulle strisce pedonali: è in prognosi riservata

È stata trasferita nella notte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta la ventiquattrenne di Favara che ieri sera è stata travolta da un’auto in corsa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La giovane si trova ricoverata in terapia intensiva e la prognosi è riservata. La ragazza ha riportato traumi sparsi e una vistosa perdita di sangue dal braccio e da un orecchio. Nelle scorse ore è stata effettuata una Tac al fine di verificare la presenza di emorragia e lesioni interne.

La ventiquattrenne è stata falciata ieri sera, poco prima delle otto, da un’auto d’epoca. Il fatto è avvenuto in piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Agrigento, a pochi passi dalla sede del Comando provinciale. Il conducente dell’auto non ha visto la ragazza e l’ha presa in pieno. Il veicolo non viaggiava a velocità sostenuta ma l’impatto è stato comunque forte. La ventiquattrenne è sbalzata per alcuni metri sbattendo la testa sul selciato. Immediati i soccorsi con il trasferimento prima al San Giovanni di Dio e in seguito a Caltanissetta. Al via le indagini dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.