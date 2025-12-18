Assenteismo a Favara, avviato (ma sospeso) procedimento disciplinare per dipendenti indagati 

Il Comune di Favara ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di tutti i dipendenti che risultano indagati nella maxi inchiesta della procura di Agrigento sui “furbetti del cartellino”. Il provvedimento, che prevede anche una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione fino a dieci giorni, è stato però momentaneamente sospeso. Questo alla luce di un decreto legislativo che prevede che – in casi di particolare complessità della vicenda (come questo) e in assenza di elementi sufficienti (in possesso del Comune) a irrogare la sanzione – il provvedimento venga sospeso in attesa del procedimento penale. Sviluppi processuali che, peraltro, potrebbero arrivare a breve con la richiesta di rinvio a giudizio dopo l’avviso di conclusione indagini.

La vicenda è nota. La procura di Agrigento ipotizza un giro di “furbetti del cartellino” tra i dipendenti del comune di Favara. Badge passati di mano in mano e timbrati al posto di colleghi che potevano così assentarsi dal lavoro per sbrigare faccende personali risultando però in servizio. L’inchiesta – svolta sul campo dai carabinieri con l’utilizzo di intercettazioni e pedinamenti – avrebbe portato alla luce numerosissimi episodi di assenteismo nell’estate 2022. Gli indagati sono 33 tra custodi, giardinieri, operatori amministrativi, assistenti, un geometra e anche un ispettore della Polizia Municipale. A quest’ultimo, ad esempio, gli inquirenti contestano oltre 10 episodi tra giugno e luglio 2022 con assenze “ingiustificate” per recarsi a casa, dal meccanico e addirittura a svolgere lavori edili nella propria abitazione. Ad altri due dipendenti – marito e moglie – viene contestato l’essersi scambiati i badge e timbrato il cartellino. L’uomo, un geometra, è stato pizzicato a portare a spasso il cane mentre la moglie sarebbe andata sul posto di servizio un’ora dopo quello indicato.

I casi di assenteismo documentati dai carabinieri della Tenenza di Favara sarebbero centinaia. L’indagine è stata aperta nel 2020 con prime iscrizioni nel registro degli indagati nel giugno 2022, con controllo bis nel marzo successivo che ha scoperchiato il calderone. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata e continuata. La vicenda ha preso consistenza quando al Comune si sono presentati i carabinieri per acquisire documentazione idonea comprovante gli illeciti compiuti. La presenza alquanto nutrita di militari dell’Arma non passò inosservata ed ecco che l’intera storia è venuta alla luce.