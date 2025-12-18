Aragona

Finisce con l’auto in uno scavo stradale, paura ad Aragona

Il mezzo si è inclinato pericolosamente, con le ruote posteriori che si sono alzate dal suolo di diversi centimetri

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Finisce con la ruota sinistra nello scavo di un cantiere stradale e il mezzo si inclina pericolosamente senza, fortunatamente, ribaltarsi.

E’ avvenuto questa mattina ad Aragona, in una traversa di via Roma. Una Range Rover Evoque ha svoltato sulla destra senza accorgersi del profondo scavo presente a bordo strada e che, dalle immagini che giungono dal luogo dell’incidente, non sembrava né recintato nè segnalato.

Il mezzo è sprofondato, con la ruota posteriore che si è sollevata da terra di diversi centimetri. Illeso il conducente.

