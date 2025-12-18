Libero Consorzio di Agrigento, il consiglio approva alcuni provvedimenti inerenti l’attività finanziaria

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale convocato, questa mattina, ha approvato alcuni provvedimenti inerenti l’atttività gestionale ed organizzativa della ex Provincia Regionale. Presenti i 12 Consiglieri del Libero Consorzio Comunale. L’organismo e’ stato presieduto dal Presidente Giuseppe Pendolino coadiuvato dal segretario generale Alessandra La Spina e dai Dirigenti Maria Antonietta Testone, Fabrizio Caruana, Achille Contino e Michelangelo Di Carlo con la presenza, per i provvedimenti inerenti l’aspetto finanziario, dei due revisori dei conti.

Approvati i sei punti inseriti all’ordine del giorno. Tra questi, l’approvazione con immediata esecutività del D.U.P. (Documento unico di programmazione per il triennio 2026/2028 ) e l’approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, per il triennio 2026/2028.

All’interno del DUP, in particolare, e’ stata prevista l’integrazione oraria del personale a part-time che passerà da 30 a 34 ore, provvedimento rilanciato dal Presidente Giuseppe Pendolino. Approvati, inoltre, alcuni debiti fuori bilancio ed il regolamento sulla fornitura delle divise al personale usciere e autisti.