Giustizia, 11 nuovi magistrati al tribunale di Agrigento: ecco chi sono
Undici nuovi magistrati ad Agrigento. In sei vanno alla procura della Repubblica mentre cinque sono giudici. Ecco i nomi
Undici nuovi magistrati, da oggi, in servizio negli uffici giudiziari di Agrigento. Davanti al collegio composto dal presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni, questa mattina, si sono immessi in possesso cinque giudici e sei pubblici ministeri.
Al Tribunale si sono insediati i giudici Michele Agrifoglio, Giuseppe Guarino, Matteo Rametta, Laura Torregrossa e Luigi Vivacqua. In Procura sono arrivati Matteo Maria Orlando, Denise Venturino, Federica Rabajoli, Alessandra Scioli, Carola Bisanti e Alessandra Chiffi.
