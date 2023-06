Agrigento, 62enne picchiato in piazza Stazione da una coppia: indagini 

Calci e pugni ad un sessantaduenne. È successo ieri mattina nella centralissima piazza Marconi, davanti la stazione di Agrigento. Un uomo è stato aggredito da una coppia arrivata sul posto a bordo di un’auto. Non è ancora chiara la dinamica e soprattutto il motivo. La certezza è che il sessantaduenne è rimasto ferito e ha riportato alcuni traumi giudicati guaribili in qualche giorno.

Lanciato l’allarme è giunta un’ambulanza del 118. Presenti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in piazza Stazione.