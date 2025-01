Agrigento, al via la pulizia straordinaria del pluripiano “Rosselli”

E’ partita questa mattina la pulizia straordinaria del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli; una delle opere incompiute di Agrigento, un posteggio lasciato incompleto, diventato negli anni ricettacolo di rifiuti ma anche luogo di rifugio di qualche senzatetto.

“La recente bonifica rappresenta un passo positivo, ma senza un piano concreto per il completamento e la gestione della struttura, il rischio è che il degrado si ripresenti. È fondamentale che l’amministrazione comunale e le parti coinvolte collaborino per trovare una soluzione definitiva, trasformando il parcheggio in una risorsa funzionale per la comunità e i visitatori, contribuendo così al rilancio dell’immagine di Agrigento”, così il Codacons che ha più volte denunciato lo stato di degrado del parcheggio e sollecitato l’Amministrazione ad intervenire.