Agrigento, al via la raccolta fondi per ricostruire la tenda della comunità Porta Aperta

L’associazione “A Servizio di ogni Povertà”, dopo l’incendio che ha interessato e distrutto la teda della Comunità “Porta Aperta”, ha lanciato l’appello alla comunità agrigentina per ricostruire la tenda, un luogo di aggregazione, di incontro per giovani, famiglie e persone in difficoltà, che ospita attività come laboratori creativi, eventi culturali, incontri di formazione e momenti di preghiera.

E’ andato tutto distrutto e serve tutto sedie, casse, mixer, cavi, microfoni, videoproiettore con telone, computer, tavolo da ping pong oltre che l’acquisto di una nuova tenda da ricollocare al più presto.

“Per me la Comunità missionaria Porta Aperta è casa. Insieme abbiamo realizzato tanti piccoli e grandi sogni, compresa l’installazione di quella Tenda che in questi anni è diventata un’oasi per chi cerca ascolto, accoglienza e speranza. Ora, quella tenda non c’è più. Ma lo spirito che la animava è vivo più che mai. Per questo, oggi lanciamo un appello alla città, agli amici, a tutti coloro che vogliono bene a questa realtà: “RicostruiAMO la Tenda” è il progetto con cui vogliamo rimettere tutto in piedi”, dichiara l’assessore Carmelo Cantone che sin da subito insieme al sindaco Miccichè si prontamente messi in moto per organizzare ogni intervento necessario.

Per chi volesse dare un contributo condividiamo le coordinate dell’Associazione A Servizio di ogni povertà codice IBAN: IT 57W076 0116600000012772935.