Agrigento, al via lavori di ripristino asfalto nelle strade del centro storico

Sono finalmente iniziati i tanto attesi lavori di ripristino dell’asfalto in alcuni tratti strategici del centro storico della città, che collegano Piazza Ravanusella alle vie Atenea.

In particolare, l’intervento riguarda le vie Vallicaldi, Cannameli, Caruana, Giambertoni e Gallo, un’opera fondamentale per garantire decoro e sicurezza nelle arterie più frequentate dai turisti e dai residenti, soprattutto per coloro che transitano da via Empedocle a via Atenea, nonché per chi soggiorna nei numerosi B&B della zona.

Il progetto, richiesto a più riprese dalla cittadinanza, è stato accolto positivamente dall’Assessorato alle Infrastrutture e ha preso avvio a seguito di un sopralluogo tecnico avvenuto nei giorni scorsi. Le prime operazioni di asfaltatura sono già in corso e nelle prossime giornate i lavori proseguiranno anche in altre aree che necessitano di intervento.

E’ nostro obiettivo valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo maggiore sicurezza e contribuendo a creare un ambiente che sappia ospitare e valorizzare che visita la nostra splendida città.