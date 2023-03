Agrigento, altre nove colonnine di ricarica per le auto elettriche

Prosegue il programma dell’amministrazione Miccichè, di potenziamento delle colonnine di ricarica nel territorio del Comune di Agrigento con la conclusione, a breve, dei lavori ad opera di Enel X way Italia, di collocazione di nove colonnine di ricarica per auto elettriche in aggiunta a quelle già presenti e funzionanti dal 2021.

Le nuove centraline di ricarica per veicoli elettrici saranno posizionate:

• Via Cicerone angolo P.le Vittorio Emanuele; Piazza Gallo; Viale Pietro Nenni; Via Empedocle; Via Piersanti Mattarella; SS115 San Leone – Piazza del Vespro; Via XXV Aprile; Via Salvo D’Acquisto; Piazza Don Giovanni Minzoni.

«Cresce la richiesta della collocazione delle centraline di ricarica per veicoli elettrici – spiega l’assessore all’energia Gerlando Principato – segno che il primo passo per rendere la città di Agrigento sempre più smart ed ecosostenibile è stato fatto. Cresce anche lo stimolo all’utilizzo dei veicoli elettrici, che non sono inquinanti e quindi garantiscono un maggiore rispetto dell’ambiente a tutti i livelli – conclude Principato –. Mi riempie di orgoglio e emozione il vedere anche nella mia città veicoli elettrici in sosta nella aree di ricarica dedicate, un ulteriore servizio, con energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, offerto ai nostri concittadini, ma anche ai molti turisti che stanno ritornando a visitare il nostro territorio».