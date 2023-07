Agrigento, ampliati orari apertura museo Santo Spirito

In vista del notevole aumento dei flussi turistici dal 4 luglio il museo di Santo Spirito di Agrigento sarà aperto al pubblico con i seguenti nuovi orari: da martedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00; chiuso il lunedì.

L’orario continuato, senza interruzione nella pausa pranzo, è stato reso possibile grazie alla richiesta effettuata dal settore cultura e accolta in sede di delegazione trattante.

“Ringrazio il personale ed i dirigenti dei settori cultura e servizi finanziari per avere accolto positivamente l’atto di indirizzo – dice l’assessore alla cultura Costantino Ciulla – Esprimo soddisfazione per questo piccolo ma importante tassello che proietta sempre più Agrigento, come già avviene nella maggior parte delle più importanti città d’Italia e d’Europa, verso quelle normali condizioni degne di una città che si appresta a vivere l’anno 2025 quale Capitale Italiana della Cultura.”