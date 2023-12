Agrigento, Architetti e Vigili del fuoco formano 38 tecnici in materia di prevenzione incendi

Sono 38 i tecnici specializzati in prevenzione incendi grazie ad un corso di formazione organizzato dall’Ordine degli architetti e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Venticinque architetti, dieci ingegneri, un chimico, un biologo e un perito industriale, iscritti a diversi Ordini professionali (non solo siciliani) hanno frequentato il corso di 120 ore, superando l’esame abilitante dinanzi alla commissione presieduta dal direttore generale dei Vigili del Fuoco Sicilia, Gaetano Vallefuoco, e sono pronti a offrire la propria professionalità e la propria competenza per ridurre il rischio di incendi nel nostro territorio, nelle nostre opere pubbliche e nei locali vulnerabili come, ad esempio, quelli adibiti a pubblico spettacolo o comunque soggetti a elevato affollamento.

“Siamo riusciti a tenere un corso di alto profilo per la formazione di un gruppo di tecnici specializzati in prevenzione incendi – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – grazie alla professionalità e alla competenza del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, al contributo organizzativo della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e all’impegno profuso dal coordinatore del dipartimento Formazione dell’Ordine, Giuseppe Mazzotta”.

Gli esami finali hanno avuto luogo nella giornata di ieri, 22 dicembre, nell’attrezzata sede della Scuola edile ESIEA-CPT, messa gentilmente a disposizione dal responsabile del progetto formativo della Scuola, Luca Cosentino.

Componenti della Commissione: ing. Gaetano Vallefuoco, direttore generale Vigili del fuoco Sicilia (presidente); ing. Calogero Berbera, comandante VVFF di Agrigento; arch. Salvatore La Mendola, presidente Ordine architetti; arch. Giuseppe Mazzotta, segretario Ordine architetti, ing. Raimondo Montana Lampo, vicecomandante VVFF Agrigento; ing. Francesco Caruso (direzione regionale VVFF Sicilia).

Tecnici Abilitati: Architetti: Michele Caldarera, Giovanni Rizzo, Vincenzo Agrò, Calogero Giardina, Calogero Di Franco, Calogero Arnone, Claudio Sarcone, Roberta Randazzo, Antonio Campanella, Rosario Ribbene, Sandra Termini, Filippo Affronti, Fabio Santamaria, Pietro Tabbuso, Stefano Criscenzo, Stella Sofia Giordano, Laura Sarti, Francesco Patti, Matteo Fiorello, Antonio Marramà, Roberta Grasso, Boris Staferna, Alessandro Mignosi, Francesco Bruccoleri, Daniele Parlavecchio – Ingegneri: Salvatore Bellavia, Giacomo Parrinello, Angelo Battaglia, Elena Arena, Salvatore Graziano Violante, Giovanni Gruttadauria, Claudia Nastasi, Gabriella D’Orsi, Antonino Aquilina, Giuseppina Angela Zangara – Biologo: Giuseppe Bellino – Chimico: Riccardo Dollenz – Perito industriale: Filippo Danile.