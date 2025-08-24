Arrestato un giovane pusher  

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra amministrativa della Divisione Pas hanno effettuato un articolato controllo in un bar-pizzeria all’interno di un villaggio residenziale, nella zona della Playa, appurando che, di fatto, il gestore, conduceva l’attività senza le dovute autorizzazioni.

Infatti, sin dalle prime fasi degli accertamenti effettuati sul posto, i poliziotti hanno riscontrato molteplici anomalie considerato che l’attività commerciale era in funzione come bar, ristorante panineria, pizzeria e persino sala giochi, in modo del tutto abusivo.

Per le gravi irregolarità amministrative, sono scattate nei confronti del gestore le sanzioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, è stata contestata la mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con sanzione di 5.000 euro, l’assenza di autorizzazione sanitaria con l’applicazione di una sanzione di 3.000 euro. Un’ulteriore sanzione di 1.000 euro è stata contestata per la mancanza di licenza per sala pubblica da gioco ed è stata rilevata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un apparecchio elettronico da gioco installato senza autorizzazione che, pertanto, è stato sequestrato. Per questa ragione, il titolare è stato sanzionato per 10.000 euro ed è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per la mancanza della tabella dei giochi proibiti.