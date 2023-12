Agrigento, auto avvolta dalle fiamme: al via le indagini

Auto a fuoco ad Agrigento nella notte nei pressi del cinema Concordia. L’auto si trovava posteggiata lungo la via Francesco Crispi, quando per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Agrigento, è stata avvolta delle fiamme. Lanciato l’allarme da alcuni passanti, ad occuparsi del rogo i vigili del fuoco che hanno lavorato parecchie ore per spegnere l’incendio. Al momento nessuno pista esclusa. a distanza di pochi giorni è la seconda autovettura che va a fuoco, la prima nei pressi dello stadio Esseneto.