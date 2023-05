Agrigento, automobilisti indisciplinati: multe nel centro città

Ci risiamo. Sono almeno una ventina le contravvenzioni elevati dagli agenti della polizia municipale nel centro di Agrigento nella serata di sabato. La musica non cambia.

Auto parcheggiate in doppia fila o in stalli riservati ai motocicli, veicoli in sosta in spazi stretti che bloccavano l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. I vigili urbani sono entrati in azione, come ormai avviene ogni weekend, tra via Atenea, via Pirandello e piazza Vittorio Emanuele.