Agrigento

Forzano l’auto di consigliere comunale a Maddalusa, rubati 200 euro 

Vittima del furto è il consigliere comunale, ed ex assessore alla cultura del comune di Agrigento, Costantino Ciulla

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Aveva parcheggiato l’automobile non molto distante dal mare di Maddalusa ma quando è tornato ha trovato il veicolo scassinato ed era sparito un borsello con all’interno denaro e un mazzo di chiavi. Vittima del furto è il consigliere comunale, ed ex assessore alla cultura del comune di Agrigento, Costantino Ciulla. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Al politico, una volta fatta la scoperta, non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Il consigliere aveva lasciato l’auto nel quartiere balneare nel pomeriggio per farvi ritorno l’indomani mattina. Poi l’amara scoperta. Qualcuno ha forzato lo sportello sinistro e ha rubato un borsello con all’interno 200 euro e un mazzo di chiavi. Al via le indagini per risalire all’autore del furto. 

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