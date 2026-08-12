Maltrattamenti alla compagna, arrestato 35enne a Canicattì 

Un trentacinquenne disoccupato di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, coinvolto in passato in una vicenda di estorsione, era stato affidato in prova ai servizi sociali. Una volta tornato libero, secondo quanto ricostruito, avrebbe però reso la vita della compagna un inferno con comportamenti vessatori e aggressivi.

La donna, stanca dei soprusi, ha così deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Il magistrato di Sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova sostituendola con la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La donna, invece, è stata portata in un luogo sicuro in seguito all’attivazione del “codice rosso”, il protocollo che tutela le vittime di violenza domestica.