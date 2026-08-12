Eclissi di sole, al tramonto tutti a faccia in su

Oggi pomeriggio il cielo della Sicilia offrirà uno spettacolo speciale: l’eclissi di Sole, un momento suggestivo in cui la Luna passerà davanti al Sole. Il fenomeno astronomico potrà essere osservato in tutta l’Isola con modalità e orari leggermente diversi a seconda della località. Sarà visibile dalle 19:37 nella parte nord orientale, con un picco compreso tra le 19:51 e le 19:56 e una fine compresa tra le 19:54 e le 20:03.

Per osservare l’eclissi è indispensabile utilizzare adeguate protezioni per gli occhi e non guardare mai direttamente il Sole, per evitare danni permanenti alla retina. L’eclissi genererà condizioni particolari di luce e ombra nei paesaggi, ideali per realizzare foto insolite. Nella notte tra il 12 e il 13 agosto cadrà anche il periodo di massimo delle Perseidi, le stelle cadenti del cielo di agosto.