Agrigento capitale italiana della Cultura protagonista alla Bit di Milano

Il Comune di Agrigento, in collaborazione dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, ha reso si che Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025, sarà straordinariamente protagonista alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano dal 4 al 6 febbraio 2024 e al “Fuori salone BIT”, che apre oggi, sabato 3 e domenica 4 febbraio, dalle ore 17:30, a Palazzo Giureconsulti, in via dei Mercanti, a due passi dal Duomo.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Giureconsulti, Agrigento si presenta dunque in anteprima ad un conviviale aperto alla stampa internazionale, tour operator, stakeholders ed istituzioni. Saranno gli artisti della “Casa del Musical”, guidati dall’autore e regista Marco Savatteri, ad animare gli spazi espositivi. Gli ospiti presenti avranno l’opportunità di ricevere gustosi gadget.

Agrigento sarà la protagonista all’interno dello stand della Regione Siciliana di Fiera Milano City. Domenica 4 febbraio, alle ore 12:00, si terrà il panel “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 – I grandi eventi sulla Costa del Mito”, svelando anticipazioni sulle celebrazioni di Agrigento 2025, inclusi i grandi eventi in programma di quest’anno, iniziando dall’imminente 76esima edizione del “Mandorlo in Fiore” (9-17 marzo).

Questo straordinario impegno alla BIT e al “Fuori Bit” è frutto del collaborativo lavoro tra le istituzioni coinvolte e dimostrano la forza della sinergia e l’entusiasmo di promuovere Agrigento come destinazione culturale e turistica d’eccellenza.