Al via Cultura Panis 2025: Agrigento, per tre giorni, capitale del pane, oltre che della cultura

Dallo scorso anno Fiesa Confesercenti ha scelto di indire un evento dedicato alla cultura e al pane, “Cultura Panis” proprio per sottolineare come l’uomo non possa fare a meno di nessuna delle due cose. E ha scelto di celebrarlo proprio nella capitale della cultura, che ogni anno interessa una città diversa del Bel Paese, creando, così, un interessante viaggio fra i saperi e i sapori italiani.

“Quest’anno è Agrigento a essere stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2025 – sottolinea Vittorio Messina Vice Presidente Nazionale di Confesercenti – e dunque, oltre ad ospitare un ricco calendario di eventi, prevede anche degli appuntamenti specifici collegati a “Cultura Panis”, creando un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico della Sicilia. Agrigento, infatti, con la sua ricca storia agricola, la sua tradizione culinaria e i numerosi itinerari enogastronomici – aggiunge Messina – offre un terreno fertile per un evento dedicato al pane, con le farine locali e le ricette tradizionali”.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comune di Agrigento, l’Arcidiocesi, la Camera di commercio, i panifici locali, Confagricoltura, l’Istituto Alberghiero G. Ambrosini di Favara, il Liceo Statale M.L. King di Favara e gli agricoltori locali.

La tre giorni si aprirà venerdì 09 maggio, alle ore 17.00, con il convegno: “La sana alimentazione in un mondo che cambia”, presso la sala conferenze della Camera di commercio, alla presenza del Commissario straordinario, Giuseppe Termine.

Sempre venerdì, alle ore 19.00, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè taglierà il nastro della mostra i Pani d’Italia, a cura di Fiesa Confesercenti Nazionale, presso i locali della Camera di commercio siti in via Atenea 222..

La mostra rimarrà aperta per tutta la giornata di sabato 10 maggio.

Domenica 11 maggio, in collaborazione con la Diocesi di Agrigento e a cura di Confesercenti Sicilia, in piazza Pirandello, al termine della S Messa nella Chiesa di San Domenico celebrata dall’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano, verrà distribuito il “Pane della concordia per i pellegrini di speranza – Giubileo 2025”.