Agrigento, cerimonia di pensionamento per il vigile del fuoco Avenia: il saluto dei colleghi

Ultimo giorno di lavoro al comando provinciale di Agrigento dei vigili del fuoco per il Coordinatore Giuseppe Avenia, che dopo 31 anni di onorato servizio va in pensione. Era entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1993. Nel 1995 viene trasferito ad Agrigento dopo aver lasciato il comando di Brescia sede di prima assegnazione, dove ha proseguito la sua carriera. Quest’oggi cerimonia di saluti alla presenza di tanti colleghi e dei familiari.