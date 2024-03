Agrigento, consegnata la targa “Appuntato Allotta”

Questa mattina, presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, l’Avv. Gaetano Allotta ha incontrato il Comandante Provinciale, Col. Nicola De Tullio, per una visita istituzionale durante la quale è stata consegnata la Targa “Appuntato Allotta” per l’anno 2025, apprezzato riconoscimento ideato dall’autore e istituito, oltre 40 anni fa, unitamente alle sorelle (Antonietta ed Eleonora) in ricordo del loro genitore Benedetto, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere di Vittorio Veneto.

Il riconoscimento, realizzato in argento, riporta l’antico stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri e ogni anno viene assegnato, in occasione dell’Annuale di Fondazione della Benemerita, su designazione del Comandante Provinciale di Agrigento, a un militare che si è particolarmente distinto nello svolgimento dell’attività di servizio, accompagnato dall’ulteriore consegna di una pergamena riportante la motivazione del conferimento.

L’Avv. Gaetano Allotta, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nonché Intendente di Finanza “a riposo” come lo stesso ama definirsi, insigne e propositivo studioso delle vicende storiche che hanno caratterizzato il territorio agrigentino in cui da decenni vive e opera, si è reso protagonista nel tempo di lodevoli iniziative culturali che hanno coinvolto anche le Istituzioni locali, compresa l’Arma dei Carabinieri, per la valorizzazione del territorio e della sua identità.