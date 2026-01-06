Agrigento

Agrigento Controcorrente lancia la “Scuola di formazione per Consiglieri Comunali”

La scuola ha l’obiettivo di fornire a chi sarà chiamato a svolgere il mandato gli strumenti necessari all’esercizio consapevole delle funzioni

Da Redazione

Nel corso dell’incontro pubblico “In cammino per Agrigento” con Ismaele La Vardera, Agrigento Controcorrente ha annunciato l’avvio della “Scuola di formazione per consiglieri comunali”.

L’iniziativa nasce dalla convinzione profonda che il consiglio comunale sia il principale organo di indirizzo politico-amministrativo della città, il presidio fondamentale attraverso cui i cittadini devono essere rappresentati e tutelati, un’istituzione a cui va restituita dignità e centralità. ​Per esercitare pienamente questo ruolo, chi siederà all’interno dell’aula consiliare deve padroneggiare tutele, doveri e strumenti del consigliere comunale. La scuola ha l’obiettivo di fornire a chi sarà chiamato a svolgere il mandato gli strumenti necessari all’esercizio consapevole delle funzioni, a partire dagli atti di indirizzo e controllo e dal rapporto con l’amministrazione, contribuendo così a rafforzare la funzione del Consiglio comunale nella vita democratica della città.​

La partecipazione sarà gratuita, aperta ai candidati di ogni partito o lista civica e a tutti i cittadini che vogliono conoscere meglio il funzionamento dell’amministrazione comunale.

I moduli formativi saranno curati da Carmelo Miceli, consigliere comunale a Palermo, avvocato e già deputato della XVIII legislatura, oggi impegnato in Progetto Civico Italia, e da Diego Altezza, consigliere comunale di Ustica di Controcorrente, tra i più giovani amministratori locali in Sicilia.

Gli incontri si svolgeranno nei weekend di fine gennaio; maggiori informazioni verranno condivise nei prossimi giorni.

Per iscriversi è possibile inviare un’email a agrigento@siciliacontrocorrente.it, specificando nell’oggetto “Scuola di formazione per Consiglieri Comunali”.

