Agrigento, corto circuito provoca incendio al Palazzo della Provincia

Un corto circuito, nel vano tecnico, avvenuto la notte del sabato sera, ha messo fuori uso gli impianti degli uffici centrali del palazzo della ex Provincia Regionale. L’incendio, causato dal corto circuito, non ha arrecato danni a persone ma ha, temporaneamente, determinato un’interruzione dell’attività amministrativa dell ‘Ente.

Sul posto sono intervenuti, immediatamente, i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. I tecnici della manutenzione del Libero Consorzio, unitamente agli operatori dell’Enel e della Prefettura, sono al lavoro da diverse ore, per ripristinare, in giornata, la normale funzionalità degli uffici della sede centrale della ex Provincia. Il Commissario straordinario ha rivolto un ringraziamento al Corpo dei Vigili del fuoco intervenuto durante le ore notturne del sabato per domare le fiamme.