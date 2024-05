Agrigento, crolla pezzo di intonaco: bambino di 8 anni in ospedale  

Crolla parte di intonaco da un palazzo e colpisce un bambino di otto anni. Momenti di panico ad Agrigento dove un ragazzino è rimasto lievemente ferito a causa del cedimento di pezzi di intonaco da un’abitazione. Il fatto è avvenuto in via Amendola, a pochi passi da piazza Pirandello.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasferito in codice giallo il bambino in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Presenti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati in ausilio anche carabinieri e polizia.