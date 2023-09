Agrigento, divampa incendio in una vecchia abitazione: paura per i residenti

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in una vecchia abitazione in via Damarete ad Agrigento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto uscire dal tetto dell’abitazione le fiamme alte; sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, il personale della Protezione Civile Comunale e i poliziotti della sezione volanti della Questura di Agrigento. In fase di accertamento le cause del rogo; pare che all’interno della casa, abitata abusivamente da rumeni, ci fossero molti rifiuti, e due bombole di gas che sono state tirate fuori dai pompieri che hanno lavoro diverse ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo; alcune famiglie precauzionalmente hanno evacuato le loro abitazioni.