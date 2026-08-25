Gattopardo Wine, archiviata con successo la quinta edizione a Marina di Palma

Si chiude con un bilancio positivo la quinta edizione del Gattopardo Wine, che ha trasformato Marina di Palma nella capitale del vino per una notte. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e diventata ormai un appuntamento consolidato dell’estate agrigentina, capace di mettere insieme oltre 60 cantine, eccellenze gastronomiche, musica e intrattenimento.L’evento, organizzato da Enofriends, in collaborazione con L’Espresso Boutique del Caffè e non solo e il Saudade Verão Club, ha proposto un percorso attraverso alcune delle migliori espressioni del panorama enologico siciliano e nazionale, con una particolare attenzione alle nuove tendenze e alle produzioni del territorio. Accanto alle etichette più conosciute hanno trovato spazio vini naturali e ancestrali, produzioni biologiche, vitigni autoctoni, bollicine, bianchi e rossi, insieme a Champagne e vini provenienti dal Nord Italia. Un’offerta ampia che ha consentito al pubblico di incontrare direttamente produttori e aziende e conoscere storie, territori e differenti filosofie di produzione.

«Ormai è diventato un evento consolidato nel territorio. Questo ci fa onore ed è il frutto di tanto impegno e tanto lavoro. Per noi l’obiettivo principale resta quello di dare lustro e valorizzare il territorio e vogliamo farlo al meglio», sottolineano gli organizzatori. Una filosofia che accompagna il Gattopardo Wine fin dalla sua nascita. Quello che era partito quasi per gioco dall’iniziativa di un gruppo di amici è diventato, in cinque edizioni, un evento capace di coinvolgere un numero crescente di cantine, aziende e appassionati. A portare avanti il progetto sono Mario Puzzo, presidente di Enofriends, Santoro Castronovo, Lillo Farruggio, Luigi Gangarossa e Giancarlo La Lumia, uniti dalla passione per il vino e dalla volontà di costruire un appuntamento che possa contribuire alla promozione di Marina di Palma e dell’intero territorio agrigentino.

«Ogni anno cerchiamo di introdurre più aziende possibili, di proporre cantine diverse e nuove produzioni. Quest’anno abbiamo avuto anche vini naturali e vogliamo continuare a valorizzare il territorio, creando una sorta di indotto turistico attraverso la collaborazione con B&B e altre attività», spiegano da Enofriends.

Non soltanto vino. Uno dei punti di forza della quinta edizione è stato ancora una volta l’incontro con la gastronomia, attraverso postazioni dedicate, prodotti del territorio e proposte pensate per accompagnare le degustazioni. Spazio anche alla pasticceria e alle eccellenze siciliane, fino a una particolare granita al Nero d’Avola con succo d’uva di Canicattì, insieme ai sapori tradizionali di gelsi, mandorla e pistacchio. La serata ha confermato anche la formula che affianca all’enogastronomia musica, spettacolo e intrattenimento, trasformando la degustazione in un momento di incontro e convivialità. A testimoniare il legame creatosi negli anni con il pubblico sono anche i tanti partecipanti che hanno scelto di tornare. C’è chi ha preso parte alla manifestazione per la quarta volta consecutiva e considera ormai il Gattopardo Wine «un appuntamento fisso», un’occasione per «incontrare gli amici e passare una serata in assoluta serenità».

«Crediamo in queste manifestazioni e saremmo contenti se se ne facessero sempre di più per valorizzare il nostro territorio», è stato uno dei commenti raccolti tra le aziende presenti. La quinta edizione consegna dunque agli organizzatori un Gattopardo Wine cresciuto nei numeri e nella proposta, ma rimasto fedele allo spirito con cui era nato: mettere insieme vino, gastronomia, amicizia e territorio. Archiviata la quinta edizione, per Enofriends lo sguardo è già rivolto al futuro, con l’obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione che ha trovato a Marina di Palma la propria casa e che punta a diventare sempre più uno strumento di promozione delle eccellenze e dell’ospitalità del territorio agrigentino.