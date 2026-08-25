Piazzale Rosselli, la Cgil: “Governo regionale sblocchi ciò che può essere realizzato subito”

«Nei giorni scorsi abbiamo criticato quella che ci è sembrata una politica degli annunci, richiamando la politica regionale e la deputazione agrigentina alla necessità di dare risposte concrete, a partire dalle opere e dagli interventi che possono essere realizzati in tempi brevi e produrre benefici immediati per i cittadini». Lo afferma Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, che oggi rilancia quell’appello trasformandolo in una richiesta precisa al Governo regionale e alla deputazione agrigentina. «Non vogliamo limitarci alla critica – aggiunge Buscemi – ma contribuire a riportare la politica alla sua funzione principale: risolvere i problemi. Per questo indichiamo una vicenda concreta, sulla quale esiste già un percorso amministrativo avviato e sulla quale è necessaria soltanto una risposta dell’Assessorato regionale competente».

Il riferimento è al progetto per la realizzazione del parcheggio destinato agli autobus extraurbani nell’area di Piazzale Rosselli, ad Agrigento. Come risulta da una nota del Comune di Agrigento del 28 aprile 2025, resa pubblica sui social da una ex consigliera comunale, l’Amministrazione comunale avrebbe comunicato all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità l’avvenuta formalizzazione della concessione dell’area regionale di Piazzale Rosselli, trasmettendo anche la planimetria del progetto esecutivo e chiedendo la verifica della conformità del progetto ai requisiti necessari per la definitiva realizzazione dell’intervento. «Stiamo parlando – sottolinea Buscemi – di una richiesta che, per quanto ci risulta, da oltre un anno e quattro mesi attenderebbe una risposta negli uffici dell’Assessorato regionale. Nel frattempo, però, il problema resta irrisolto e continua a pesare sulla vita quotidiana di cittadini e pendolari». La realizzazione del parcheggio consentirebbe infatti di affrontare una delle criticità più evidenti della mobilità urbana di Agrigento e, soprattutto, di garantire condizioni più dignitose e sicure a chi utilizza gli autobus extraurbani.

«Oggi chi deve prendere un pullman per una lunga tratta – dice Buscemi – può essere costretto ad aspettare praticamente sulla strada, esposto al traffico, al sole durante l’estate e alla pioggia e alle intemperie durante l’inverno. È una situazione che riguarda studenti, lavoratori, anziani e famiglie e che potrebbe essere affrontata senza attendere anni». Da qui la richiesta al Governo regionale e alla deputazione agrigentina. «Rivolgiamo un invito preciso all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e a tutti i deputati della provincia di Agrigento che sostengono il Governo regionale: verificate cosa manca e per chi manca, se manca qualcosa, e date finalmente una risposta al Comune di Agrigento. Se il progetto è conforme e sussistono le condizioni, si proceda». Per la CGIL, Piazzale Rosselli rappresenta anche un banco di prova della capacità delle istituzioni di passare dalle parole ai fatti. «Nei giorni scorsi – ricorda Buscemi – abbiamo chiesto alla politica di non limitarsi ad annunciare grandi opere e nuovi finanziamenti, ma di partire anche dalle tante questioni piccole e medie che possono essere risolte in tempi brevi. Oggi ne indichiamo una precisa». «Non chiediamo un nuovo annuncio – conclude il segretario generale della CGIL Agrigento – chiediamo un atto amministrativo, una risposta e, se ci sono le condizioni, l’autorizzazione a procedere. Se la politica del fare deve davvero sostituire la politica degli annunci, Piazzale Rosselli è un buon punto da cui cominciare. Dopo oltre un anno e quattro mesi, è legittimo chiedere al Governo regionale e alla deputazione agrigentina perché una richiesta finalizzata a migliorare la sicurezza e la vivibilità della città non avrebbe ancora ricevuto una risposta. Noi continueremo a sollecitarla, nell’interesse di Agrigento e dei suoi cittadini».