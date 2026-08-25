Dramma a Palma di Montechiaro, 38enne morto per una sospetta overdose: aperta inchiesta 

Tragedia a Palma di Montechiaro. Un trentottenne del posto è deceduto nelle scorse ore per una sospetta overdose. L’uomo, nella tarda serata del 23 agosto scorso, aveva mostrato gravi segni di alterazione psicofisica, trovato dagli operatori del 118 in preda ad una crisi. Il 38enne, completamente nudo e mentre si rotolava a terra, è stato soccorso nella zona compresa tra via Roma e via Boito e trasferito in codice rosso all’ospedale di Agrigento dove nella mattinata di ieri è purtroppo deceduto.

I carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti per risalire all’identità dell’uomo e individuare la sua abitazione. Le verifiche sono partite dal luogo in cui era stato soccorso, dove i Carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze. Le informazioni acquisite hanno condotto i militari verso un’abitazione situata nelle vicinanze, segnalata dopo che una residente aveva notato una porta d’ingresso lasciata aperta. L’immobile, risultato disabitato e sviluppato su due livelli, si presentava completamente a soqquadro. All’interno dello stabile gli investigatori hanno trovato documenti e indumenti riconducibili al trentottenne ma anche denaro e cocaina. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno preceduto il malore e il successivo decesso.