Donna trovata morta in casa, nessuna pista esclusa: disposta autopsia

Il cadavere di una donna di 80 anni è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento in via Gamez, alle spalle della centralissima via Atenea di Agrigento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che da giorni non avevano notizie della signora. I contorni della vicenda sono ancora tutti da decifrare. La donna potrebbe essere morta per cause naturali ma ci sono alcuni elementi che impongono cautela e che adesso sono al vaglio degli investigatori della Squadra mobile di Agrigento.

La porta di ingresso dell’abitazione sarebbe stata trovata danneggiata e alcune stanze all’interno della casa sottosopra. Sul posto per i sopralluoghi la polizia scientifica, il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il magistrato di turno Elettra Consoli e il medico legale che ha effettuato una prima ispezione sul cadavere. Intanto gli agenti della Squadra mobile hanno recuperato le immagini degli impianti di videosorveglianza che insistono nella zona. La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo della donna che è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Agrigento.