Agrigento, dopo 43 anni di servizio in pensione il direttore dell’Ufficio postale Antonino Miccichè

Fine di un’era nell’ufficio postale di Agrigento centro. Dopo 43 anni di servizio, gli ultimi 9 anni nella sede più importante della provincia, il direttore Antonino Micciche’ è’ andato in pensione. Un’esperienza in Poste, quel dell’ormai ex direttore, che ha visto lo scalare di tutti i livelli aziendali all’interno della complessa e importante organizzazione della macchina postale.

Il percorso di Micciche’, partito nel lontano 1981 in provincia di Belluno come semplice portalettere, è’ stato lungimirante al pari passo con le ottiche nazionali e locali di un azienda storica ma sempre più indirizzata verso la modernità. Tanti i riconoscimenti conseguiti nel corso degli ultimi anni, soprattutto, dal 2015, anno in cui ha sposato il progetto dell’ufficio postale di Agrigento, portandolo ad essere uno dei più importanti della Sicilia. Tra le sue esperienze anche Raffadali, Siculiana e Cattolica Eraclea.