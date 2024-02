Agrigento, dopo il Comune i ladri “visitano” anche gli uffici dell’Asp

Non soltanto il comune di Agrigento ma anche gli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale. Ladri in azione nella sede distaccata dell’Asp in via Esseneto. Ignoti, una volta dentro, sono riusciti a scassinare le macchinette automatiche di snack e bevande e portare via l’incasso.

Non è ancora stato quantificato il bottino. Il furto segue quello più noto avvenuto nel Palazzo di Città dove nella notte di ieri ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione addirittura nelle stanze del sindaco e del segretario comunale.