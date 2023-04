Agrigento, è morto don Fofò, mastro fornaio e cavaliere del lavoro

E’ morto ad Agrigento all’eta di 87 anni Alfonso Ippolito, per tutti “Don Fofò”, maestro fornaio e abilissimo pizzaiolo, cavaliere del lavoro, titolare per oltre 50 anni di forno e pizzeria, che ha rifocillato generazioni su generazioni non solo della città dei templi ma anche della provincia e oltre.

Lavoratore mai stanco lascia un luminoso ricordo anche sul piano delle qualità umane, in quanti hanno avuto la ventura di conoscerlo.

I familiari e il personale della ditta “Don Fofò” lo hanno voluto ricordare, con un post su facebook, così: “A noi piace ricordarti così con la pala in mano sempre pronto a sfornare e informare il pane, quel pane di cui eri il mastro, di cui sapevi tutto, era impossibile contraddirti ed era davvero così sapevi tutti i trucchi, conoscevi questo lavoro come te stesso era parte della tua vita hai messo amore e passione la stessa che ci hai trasmesso giorno dopo giorno, ci hai trasmesso l’importanza del lavoro, dell’onestà nei confronti dei clienti, l’amore per la famiglia insieme alla nonna ci avete regalato un’infanzia unica che portiamo nel cuore e che ci ha fatto diventare le persone che siamo… piano piano stiamo provando a portare avanti il tuo nome con tutti gli insegnamenti che ci hai dato, con tutti i tuoi rimproveri che ci hanno fatto crescere. È stato un onore per tutti noi averti conosciuto aver vissuto gli anni più belli della nostra vita con te al nostro fianco, non ci hai mai fatto mancare nulla, ci hai fatto capire quanto fosse importante guadagnarsi quello che si voleva, con i primi 20€ a settimana con la prospettiva di realizzare i nostri sogni di cui sei stato sempre il nostro più grande sostenitore. Un cavaliere del lavoro!!! Ciao don Fofó Grazie da parte di tutti noi ! Ci mancherai.

I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa San Francesco di Paola di via Garibaldi.