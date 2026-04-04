Agrigento, è morto il col. Gerlando Miccichè
Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, lo ricorda con un post su Facebook
E’ morto ad Agrigento l’ex comandante dei Vigili urbani della città dei templi, Gerlando Miccichè, per decenni apprezzato protagonista della vita pubblica cittadina. Figura molto nota e benvoluta, Gerlando Miccichè si è fatto apprezzare per le qualità umane e professionali lasciando una traccia tangibile e condivisa da tutti.
Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, lo ricorda così con un post su Facebook: “Ci ha lasciati il col. cav. Gerlando Miccichè, già comandante della Polizia municipale di Agrigento. Lavoratore instancabile, ha svolto il suo ruolo con grande spirito di dedizione, professionalità e umanità, sempre al fianco dei cittadini. Alla sua famiglia e in modo particolare ad Angelo Miccichè, giungano le più sentite condoglianze a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale”.