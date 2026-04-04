Agrigento

Agrigento, è morto il col. Gerlando Miccichè

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, lo ricorda con un post su Facebook

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

E’ morto ad Agrigento l’ex comandante dei Vigili urbani della città dei templi, Gerlando Miccichè, per decenni apprezzato protagonista della vita pubblica cittadina. Figura molto nota e benvoluta, Gerlando Miccichè si è fatto apprezzare per le qualità umane e professionali lasciando una traccia tangibile e condivisa da tutti.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, lo ricorda così con un post su Facebook: “Ci ha lasciati il col. cav. Gerlando Miccichè, già comandante della Polizia municipale di Agrigento.  Lavoratore instancabile, ha svolto il suo ruolo con grande spirito di dedizione, professionalità e umanità, sempre al fianco dei cittadini. Alla sua famiglia e in modo particolare ad Angelo Miccichè, giungano le più sentite condoglianze a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale”.

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